«Σιχάθηκα!» - Ξέσπασμα Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου (Photos)

Φτάνει πια σε αυτη την χωρα ο ενας να κατηγορεί τον αλλον! Φτάνει να μην αναλαμβάνει κανείς ευθύνη ! Φτάνει να μην μπορει αυτη η χώρα να οργανωθεί επιτέλους!!! Σιχάθηκα πια να ζω σε μια χωρα που αυτοι που κυβερνάνε δεν αγαπάνε αυτον τον τόπο!!! εναν τοπο που μονο ευγνωμοσύνη θα έπρεπε να νιώθουμε ολοι που ζούμε εδω! ευγνωμοσυνη για την ιστορία μας για την ψυχή της Ελλάδας! Ευγνωμοσύνη για αυτα που μας προσφέρει αυτος ο τόπος...την ιστορια , τον πολιτισμό, την θρησκεία μας, τα ήθη κ έθιμα μας, τον ήλιο, την φύση!!!Χρειάζεται να ξυπνήσουμε πια!! Αγαπάμε αυτην χωρα???Εγω προσωπικα την λατρεύω λατρεύω τα παντα εδω....αλλα δυστυχως το ψαρι βρωμάει απο το κεφάλι...χρειάζεται αλλαγη αν θέλουμε να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα που μας αξίζει! Μια Ελλάδα με Ελληνες ενωμένους κ αγαπημένους με παιδεία κ με αγαπη για τον συνάνθρωπο....κ ποτε να μην ξεχνάμε οτι ολοι χρειάζομαστε ολους!!!!!! Πράξεις μονο με ταπεινότητα!!!!! Συλληπητήρια σε ολους αυτους που χάσανε αγαπημένους....κ πολλα πολλα συγχαρητήρια σε ανθρώπους που βοήθησαν κ βοηθάνε χωρις πολλα λόγια αλλα με πράξεις!!!!!#prayforgreece

A post shared by Μαρία-Ελένη-Ζωή (@mariaelenizoi) on Jul 27, 2018 at 2:03am PDT