Μύδροι Κικίλια κατά κυβέρνησης: Τιμητές επί πτωμάτων που ρίχνουν την ευθύνη στους κατοίκους

Αιχμηρός κατά της κυβέρνησης την οποία και κατηγορεί για το γεγονός ότι "από αυτούς που έχουν την ευθύνη" δεν έχει ακουστεί μια "συγγνώμη" εμφανίζεται ο Βασίλης Κικίλιαςζητώντας ουσιαστικά από αυτούς που "διοίκησαν και απέτυχαν" να έχουν την ευθιξία να παραιτηθούν. Αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ σε συνέντευξή του στη "Βραδυνή" τονίζει πως ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 2014 που είχε την ευθύνη του μηχανισμού αντιπυρικής προστασίας όλα πήγαν κατ' ευχήν.

"Η πρόληψη και άρα η προετοιμασία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το άλλο μέρος έγκειται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πτητικών μέσων και βέβαια τον σωστό συντονισμό. Ανώτατο καθήκον είναι να μην κινδυνέψουν και να μη χαθούν ανθρώπινες ζωές. Μετά έρχονται τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι, για λόγους που θα διερευνηθούν, τίποτα από τα παραπάνω δεν λειτούργησε ικανοποιητικά. Η περιοχή έπρεπε να εκκενωθεί και ο κόσμος να μετακινηθεί ασφαλώς. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην θρηνήσουμε τόσες ανθρώπινες ζωές" δηλώνει κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ασχημονεί ακόμα και τώρα. "Στις 2 ώρες της συνέντευξης τύπου οι ανευθυνο-υπεύθυνοι αρμόδιοι, δεν βρήκαν χρόνο για λίγη διάθεση αυτοκριτικής, λίγη οδύνη, ένα "κάναμε λάθος". Αντίθετα, με περισσή έπαρση "αυτοαξιολογήθηκαν" πως τα έκαναν όλα σωστά. Τιμητές επί πτωμάτων που ρίχνουν την ευθύνη στους κατοίκους. Καμία συγγνώμη. Καμία ταπεινότητα" λέει χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ο κ. Κικίλιας βάζει στο στόχαστρο τον Νίκο Κοτζιά κατηγορώντας τον πως έχει κάνει τη χώρα παίγνιο. "Με τους χειρισμούς του παραχώρησε στους Σκοπιανούς το δικαίωμα να δηλώνουν "Μακεδόνες" και να ισχυρίζονται ότι μιλούν τη "μακεδονική" γλώσσα. Στους Τούρκους να προκαλούν με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Στους Αλβανούς να μιλάνε για τη Μεγάλη Αλβανία και να επαναφέρουν το θέμα των Τσάμηδων. "Good diplomacy" δεν το λες, από τον άνθρωπο που παλιά υμνούσε τον Γιαρουζέλσκι και ως υπουργός Εξωτερικών χόρευε το "We are the world" αγκαλιά με τον κ. Τσαβούσογλου" τονίζει ενώ για το Σκοπιανό κατηγορεί τους κκ Τσίπρα και Καμμένο πως κόντρα στην συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, έδωσαν τη Μακεδονία.

"Παρέδωσαν το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο που είχε η Ελλάδα, την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, εγκαταλείποντας την εθνική γραμμή των τελευταίων 27 ετών. Η ανησυχία μου είναι η ανησυχία των Ελλήνων. Η παραχάραξη της Ιστορίας, η δημιουργία νέων αλυτρωτικών τάσεων και, φυσικά, μια κακή συμφωνία που δεν λύνει προβλήματα. Αντιθέτως, θα γεννήσει περαιτέρω εντάσεις" δηλώνει ο κ. Κικίλιας. Τέλος όσον αφορά την οικονομία χαρακτηρίζει την "καθαρή έξοδο" "fake news" επισημαίνοντας πως ο κ. ο Τσίπρας όχι μόνο δεν "έσκισε" τα Μνημόνια, όπως έλεγε πριν αναλάβει, αλλά τα διαιώνισε για 42 χρόνια υπογράφοντας τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5% ως το 2022 και ύστερα 2,2% ως το 2060.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ