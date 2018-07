Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας: Απάντηση με έργα στην επόμενη πρόκληση Ερντογάν

Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Τελ Αβίβ-Άγκυρας με την ισραηλινή κυβέρνηση να σηκώνει πλέον πολύ τους τόνους έναντι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΝSC) του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί, πλέον, να αγνοηθεί η σκληρή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του αραβικού Al Monitor, το ΝSC συνέστησε ότι, εάν ο Ερντογάν επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ, τότε το Τελ Αβίβ θα πρέπει να ανταποκριθεί «με πράξεις και όχι λόγια».

Israel's NSC "recently determined that Israel could no longer ignore the Turkish president’s harsh rhetoric. It recommended that if Erdogan attacks Israel again it must respond with actions rather than words. One of the steps suggested was restricting the activity of the TIKA" https://t.co/D8COz4qWnc