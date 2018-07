Το γνωστό σούπερ μόντελ ξαναχτυπά: Δείχνει τα σημάδια της εγκυμοσύνης σε «δυνατό» ποστ (Photo, Video)

Πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε προκαλέσει σοκ στον κόσμο της σόουμπιζ, όταν είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες της που έδειχναν ατέλειες στο σώμα της (ραγάδες, σημάδια, κλπ).

Τώρα, λίγο καιρό μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κρίσι Τέιγκεν, ένα από τα πιο γνωστά σούπερ μόντελς της εποχής μας ξαναχτυπά: ανέβασε στο Twitter βίντεο που δείχνει τα σημάδια που άφησε στο σώμα της ο τοκετός.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά συνοδεύει το βίντεο και τη φωτογραφία της με το σύζυγό της Τζον Λέτζεντ με ένα πολύ «δυνατό» κείμενο για το σώμα και την αντίληψη περί τελειότητας.

Συγκεκριμένα η Κρίσι έγραψε:

«Το Instagram είναι μια τρέλα! Νομίζω ότι είναι φανταστικό που άνθρωποι έχουν εκπληκτικά σώματα και είναι υπερήφανοι που τα επιδεικνύουν (αλήθεια λέω!), αλλά ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξεχάσουμε πώς δείχνουν τα κανονικά μας σώματα όταν οι πάντες μοιάζουν τρελά τέλειοι. Επίσης, δεν μιλάω για "αυτοπεποίθηση", γιατί δεν είμαι ακόμα εκεί, είμαι πολύ ανασφαλής. Απλώς χαίρομαι που μπορώ να κάνω τους άλλους να αισθάνονται καλύτερα για τους εαυτούς τους».

