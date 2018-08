Σεντένο: Άνοιξε ο δρόμος για την τελευταία δόση του ESM στην Ελλάδα

Η απόφαση του γερμανικού κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για την τελική πληρωμή υπό το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την Ελλάδα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

«Η σημερινή (σ.σ. χθες,Τετάρτη) απόφαση του γερμανικού Κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για την τελική πληρωμή υπό το πρόγραμμα του ESM για την Ελλάδα. Η δόση των 15 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για να δημιουργηθεί το απόθεμα ρευστότητας, διευκολύνοντας την επιστροφή στην αγορά χρέους. Μόλις 20 ημέρες απομένουν για να εξέλθει η Ελλάδα επίσημα από το πρόγραμμά της», ανέφερε ο Σεντένο.

Today’s decision by the German parl clears the way for the final payment under @ESM_Press program for #Greece. The €15bn tranche will largely be used to build up the cash buffer, easing the return to the debt market. Only 20 days to go for Greece to formally exit its program