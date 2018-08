COSMOTE TV: Νέα, ευέλικτα πακέτα COSMOTE TV GO χωρίς δεσμεύσεις & από όλα τα δίκτυα

Τα νέα πακέτα διαθέσιμα από όλες τις φορητές συσκευές

Η COSMOTE TV διαθέτει νέα, ευέλικτα θεματικά πακέτα COSMOTE TV GO, για πρόσβαση στο premium περιεχόμενο της υπηρεσίας, μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, προσφέροντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, ζωντανά ή on demand, τη στιγμή που θέλουν, χωρίς δεσμεύσεις, για όσο διάστημα επιθυμούν και από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής.

Συγκεκριμένα, μέσω της over-the-top υπηρεσίας COSMOTE TV GO, οι πελάτες θα μπορούν στο εξής να επιλέξουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει ανάμεσα από τα διαθέσιμα θεματικά πακέτα. Επιλέγοντας δε 2 ή περισσότερα πακέτα, εξασφαλίζουν έκπτωση 2,00€/μήνα για κάθε επιπλέον πακέτο.

Το πακέτο COSMOTE TV GO Sports προσφέρει πρόσβαση σε 13 αθλητικά κανάλια, μεταξύ των οποίων τα 9 κανάλια COSMOTE SPORT, όπου οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν όλο το UEFA Champions League και όλο το UEFA Europa League σε αποκλειστικότητα, τα κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλικό, Ισπανικό, Γερμανικό, Πορτογαλικό), το Κύπελλο Ελλάδας, τα European Qualifiers, καθώς και τη νέα διοργάνωση της UEFA, Nations League. Οι συνδρομητές έχουν επίσης στη διάθεσή τους, τους αγώνες του ΝΒΑ και τις εντός έδρας αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού & ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα -στο μπάσκετ-, τις δημοφιλέστερες διοργανώσεις μηχανοκίνητων (Formula1, MotoGP, WRC), σημαντικά τουρνουά τένις και πολλά άλλα, με συνολικά πάνω από 8.000 live αθλητικής δράσης τον χρόνο.

Στο πακέτο COSMOTE TV GO Cinema, οι χρήστες θα βρουν όλα τα κανάλια COSMOTE Cinema με ταινίες πρώτης προβολής και δημοφιλείς ξένες σειρές από τα κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, ενώ το πακέτο COSMOTE TV GO Documentaries προφέρει 13 κανάλια με ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων το COSMOTE HISTORY HD, για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και κανάλια του National Geographic, του Viasat, το BBC Earth, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα πακέτα και τον τρόπο χρέωσης εδώ.

COSMOTE TV GO: Δυνατότητα παρακολούθησης από όλες τις φορητές συσκευές και όλα τα δίκτυα

Οι συνδρομητές COSMOTE TV GO έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους προγράμματα µέσω όλων των δικτύων οποιουδήποτε παρόχου και από οποιοδήποτε δίκτυο WiFi (ακόμη και από συσκευές χωρίς SIM κάρτα), σε όλες τις φορητές συσκευές (στο κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή) και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Παράλληλα, μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθούν ταυτόχρονα προγράμματα σε επιπλέον συσκευές.

COSMOTE TV GO: Πάνω από 40 ψηφιακά κανάλια & προηγμένες on demand υπηρεσίες

Η υπηρεσία COSMOTE TV GO προσφέρει πρόσβαση σε έως 45 ψηφιακά κανάλια ανάλογα με το πακέτο συνδρομής, αλλά και σε όλες τις on demand υπηρεσίες της COSMOTE TV (COSMOTE REPLAY TV, COSMOTE TV PLUS, National Geographic+, FOX Play, COSMOTE CINEMA ON DEMAND). Εγκαθιστώντας την ειδική εφαρμογή (COSMOTE TV GO) στο smartphone/tablet τους ή το πρόγραμμα αναπαραγωγής (COSMOTE TV GO Player) στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, οι συνδρομητές της COSMOTE TV GO μπορούν να παρακολουθούν κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο στα κανάλια της υπηρεσίας. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των on demand υπηρεσιών για τη δωρεάν θέαση ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ από την ταινιοθήκη του COSMOTE TV PLUS, «να γυρίσουν τον χρόνο πίσω», μέσα από την υπηρεσία COSMOTE REPLAY TV, να νοικιάσουν ταινίες μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND.