Απόπειρα δολοφονίας με drones καταγγέλει ο Μαδούρο

"Σήμερα επιχείρησαν να με δολοφονήσουν", δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Κολομβίας Μανουέλ Σάντος ότι βρίσκεται πίσω από την "επίθεση" που διαπράχθηκε με drones που έφεραν εκρηκτικά σε μια στρατιωτική παρέλαση της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς.

Ο επικεφαλής του κράτους τόνισε ότι οι "χρηματοδότες" αυτής της επίθεσης βρίσκονται στις ΗΠΑ και ζήτησε τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Χωρίς κάποια εμφανή σημάδια τραυματισμού, ο Μαδούρο τόνισε ότι "όλα δείχνουν" μια ακροδεξιά συνομωσία και μια αρχική έρευνα δείχνει ότι αυτή προήλθε από τη γειτονική Κολομβία. Αρκετοί από τους δράστες έχουν συλληφθεί, είπε, χωρίς να επεκταθεί.

Είπε ότι μια ιπτάμενη συσκευή εξερράγη μπροστά κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Ήταν μια "μεγάλη έκρηξη" είπε. Πρόσθεσε πως αρχικά νόμιζε ότι υπήρξε μια δυσλειτουργία στην στρατιωτική εκδήλωση, αλλά τότε άκουσε και μια δεύτεη έκρηξη.

Ο Θεός, ο λαός και οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας τον προστάτεψαν, ανέφερε, διαμηνύοντας ότι η αντικυβερνητική βία θα "συνεχίσει να αποτυγχάνει".

"Αυτό το drone ερχόταν κατά πάνω αλλά υπήρχε μια ασπίδα αγάπης", είπε. "Είμαι σίγουρος ότι θα ζήσω για πολλά ακόμη χρόνια".

Ο πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο κατηγόρησε ακροδεξιές δυνάμεις για την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

"Ακροδεξιές δυνάμεις χρησιμοποιούν βία ώστε να πάρουν τον έλεγχο ενός τόπου που δεν μπορούν να πάρουν μέσα από τη ψήφο. Ο αδερφός μας - πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν τραυματίστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της εκδηλώσης της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς" τόνισε με ανάρτηση στο twitter o Καμπέγιο.

Ο υπουργός Επικοινωνίας Χόρχε Ροντρίγκες δήλσε ότι ο Μαδούρο βγήκε σώος από την επίθεση που εξαπολύθηκε στην εκδήλωση στο Καράκας με αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη - drones με έφεραν εκρηκτικά.

Επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση και νοσηλεύονται, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό "ένας εκρηκτικός μηχανισμός(...) πυροδοτήθηκε κοντά στην προεδρική πλατφόρμα και άλλοι μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν σε άλλα σημεία της στρατιωτικής παρέλασης.

Ο Μαδούρο "βγήκε εντελώς αλώβητος και τώρα κάνει την συνηθισμένη εργασία του", είπε χαρακτηριστικά ο Ροντρίγκες. Ωστόσο, βρίσκεται "σε διαρκείς συναντήσεις με την ανώτατη πολιτική ηγεσία, με υπουργούς, και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία", επισήμανε.

