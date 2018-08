Στην Πορτογαλία που καίγεται από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές τα ελικόπτερα παίρνουν νερό μέχρι και από πισίνες (Video)

Η κατάσταση στην Ιβιρική είναι εφιαλτική. Από τη μια ένας καύσωνας που αγγίζει μέχρι και τους 50 βαθμούς κελσίου και από την άλλη οι πυρκαγιές που ξέσπασαν (και πάλι στην Πορτογαλία).

Οι πυρκαγιές κατακαίνε μεγάλα δάση και είναι τόση η ανάγκη για να ανεφοδιάζονται τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που κάνουν αυτό που θα δείτε στο βίντεο. Μόλις ρίξουν το νερό από το πορτοκαλί καλάθι τους κάνουν στροφή, εντοπίζουν σπίτι με πισίνα και πάνε από πάνω του, ρίχνουν το πορτοκαλί καλάθι και γεμίζουν με το νερό της πισίνας

#climatechange is finding new ways to use your pool!



Recharging in pools while fighting fires in Monchique, Portugal today, August 5! Reports indicate the fire is out of control. Credit: BoutiquEnfants TW#WeDontHaveTime pic.twitter.com/BB5Pt4SVpJ