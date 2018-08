Το πρόσωπο της Γάζας: Έφτιαξε βάρκα από πλαστικά μπουκάλια για να ζήσει την οικογένειά του

Αφού μάζεψε εκατοντάδες πλαστικά μπουκάλια, πεταμένα στις ακτές της πόλης της Ράφας, στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μουάθ Αμπού Ζέιντ έφτιαξε μ' αυτά και άλλα υλικά μια αυτοσχέδια βάρκα, που χρησιμοποιεί για να ψαρεύει και να εξασφαλίζει λίγα χρήματα ώστε να συντηρεί την οικογένειά του.

Ο 35χρονος Παλαιστίνιος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, χρησιμοποίησε εκτός από τα μπουκάλια άφθονη κόλλα, παλιά δίχτυα και ένα φαρδύ κομμάτι ξύλου για να φτιάξει το μικρό πλεούμενο, που μπορεί όπως λέει να μεταφέρει έως και οκτώ ανθρώπους.

Εδώ και δύο εβδομάδες, του παίρνει περίπου οκτώ ώρες την ημέρα για να ψαρεύει από πέντε ως επτά κιλά σαρδέλες, μπαρμπούνια και άλλα μικρά ψάρια, που κατόπιν πουλάει σε διερχόμενους στον παραλιακό δρόμο, εξασφαλίζοντας από 20 ως 40 σέκελ (4 ως 9 ευρώ).

Οι δύο μικρότεροι αδελφοί του, ο Μοχάμεντ, 23 ετών, και ο Άσραφ, 20, βγαίνουν μαζί του στη θάλασσα, αφού αδυνατούν να βρουν δουλειά.

