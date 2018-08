Θα αναγεννηθούν οι Genesis; Ο Φιλ Κόλινς λέει ναι 

Έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που οι Genesis ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους Turn It On Again και μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία σκέψη η μπάντα να κάνει μία επανένωση, ειδικά ύστερα από την ασθένεια του Φιλ Κόλινς που του έχει προκαλέσει εκτεταμένη βλάβη στα νεύρα του.

Ο Κόλινς όμως παράτησε την συνταξιοδότησή του πέρυσι για την σόλο περιοδεία που έκανε μαζί με τον έφηβο γιο του Νικολά στα ντραμς και πλέον μιλώντας στο Rolling Stone αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους Genesis μαζί με τον γιο του.

«Δεν θα το απέκλεια», δήλωσε ο Κόλινς όταν ρωτήθηκε για την πιθανή επανένωση της μπάντας και πρόσθεσε: «Εγώ, ο Μάικ και ο Τόνι είμαστε πολύ κοντά ακόμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα έκανα εάν δεν έπαιζα ντραμς, αλλά όλα είναι δυνατά».

Ο Κόλινς μίλησε με τον Τόνι Μπανκς και τον Μάικ Ράδερφορντ όταν παρακολούθησαν την σόλο εμφάνισή του στο Λονδίνο το περασμένο καλοκαίρι. «Νομίζω ότι, ναι, αν κάναμε κάτι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι με το Νικ στα ντραμς γιατί δεν νομίζω πως είμαι σε θέση να το κάνω εγώ. Νομίζω ότι η γνώμη τους για το Νικ είναι αρκετά υψηλή για να τον δεχτούν ως μέλος της μπάντας», είπε ο Φιλ