Μεσίστια η σημαία στον Λευκό Οίκο στη μνήμη του Τζον Μακέιν (Photo-Video)

Η σημαία των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο κυματίζει μεσίστια με απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του γερουσιαστή Τζον Μακέιν που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 81 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο, έγραψε στο Twitter ο Νταν Σκαβίνο Τζούνιορ, διευθυντής του Λευκού Οίκου για τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Απόψε η σημαία του Λευκού Οίκου κυματίζει μεσίστια προς τιμήν του Γερουσιαστή Τζον Μακέιν», έγραψε ο Σκαβίνο Τζούνιορ στο Twitter αργά το βράδυ του Σαββάτου.

