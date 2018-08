OFF - ROAD ADVENTURE FESTIVAL: 14-16 Σεπτεμβρίου 2018

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια έκθεση οχημάτων γυρνά την πλάτη στο κόκκινο χαλί και μεταφέρεται στη φύση.

Το Off – Road Adventure Festival είναι η πρώτη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για τα SUV & pick up οχήματα κάθε κατηγορίας. Τη δική τους θέση βρίσκουν στην έκθεση και κάθε τύπου off – road οχήματα με ιδιαίτερες δυνατότητες!

Τα SUV & pick up οχήματα ανεβαίνουν διαρκώς στην προτίμηση των οδηγών γιατί εξασφαλίζουν άνεση στην πόλη και ευχέρεια μετακίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές. Μικρά, μεσαία και μεγάλα SUV, με ή χωρίς σύστημα τετρακίνησης, και σύγχρονα διπλοκάμπινα pick up, με επιλογές που μπορούν να σταθούν το ίδιο καλά στα αλώνια και στα σαλόνια, γίνονται όλο και περισσότερο ο αγαπημένος σύντροφος του σύγχρονου Έλληνα στην πόλη, στην ύπαιθρο, στην παραλία ή στο βουνό.

Terra Vibe Park

O πιο σύγχρονος "ανοιχτός" χώρος εκδηλώσεων της χώρας επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει το 1ο Off – Road Adventure Festival. Τα 110 στρέμματα φυσικού περιβάλλοντος μετατρέπονται σε έναν μοναδικό εκθεσιακό χώρο που θα φιλοξενήσει τις μεγαλύτερες εταιρίες της αγοράς. Τα ειδικά διαμορφωμένα χωμάτινα τερέν προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες παρουσίασης των off - road & SUV οχημάτων, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους εμπόρους να τα παρουσιάσουν κυριολεκτικά στον φυσικό τους χώρο αλλά και στους επισκέπτες -υποψήφιους αγοραστές- όχι μόνο να τα θαυμάσουν μέσα στη φύση αλλά και να τα οδηγήσουν σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες με χώμα και λάσπη. Την ίδια ευκαιρία θα έχουν και οι λάτρεις των μηχανών εκτός δρόμου (enduro) αλλά και των ποδηλάτων βουνού (mountain bikes) ενώ κατηγορίες προϊόντων που πλαισιώνουν όλα τα παραπάνω οχήματα καθώς και πάσης φύσεως προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν σε outdoor δραστηριότητες θα βρίσκονται για πρώτη συγκεντρωμένα σε έναν χώρο!

Εκθέτες

Έμποροι καινούργιων και μεταχειρισμένων καθαρόαιμων off- road οχημάτων έως 3,5 τόνους.

Έμποροι καινούργιων και μεταχειρισμένων SUV.

Έμποροι Ανταλλακτικών & Ελαστικών off- road οχημάτων

Έμποροι ειδικού Εξοπλισμού & Αξεσουάρ off- road οχημάτων

Έμποροι τροχόσπιτων και ειδών Camping

Έμποροι ειδών κυνηγιού

Έμποροι εξοπλισμού outdoor αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων

Fan Clubs οχημάτων off- road

Εκθέματα