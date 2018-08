Σε κλίμα συγκίνησης η συναυλία για την Αρίθα Φράνκλιν

Η συναυλία φόρος τιμής στην απίθανη καριέρα της Αρίθα Φράνκλιν προκάλεσε συγκίνηση σε χιλιάδες θαυμαστές της χθες βράδυ στο Ντιτρόιτ, παραμονή της κηδείας της "Βασίλισσας της Σόουλ".

Περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα σημαντικότερα κομμάτια της Αμερικανίδας θρύλου της μουσικής που πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 16 Αυγούστου από επιπλοκές καρκίνου στο πάγκρεας. Το Ντιτρόιτ, η πολυαγαπημένη πόλη της Φράνκλιν, είναι επίσης η πόλη της διάσημης δισκογραφικής εταιρίας "Motown".

Ήταν μια "φοβερή" συναυλία για τον 60χρονο Τέμπλεϊ Ρέινολντς που ταξίδεψε από την πόλη Σάγκινο στο Μίσιγκαν. "Ο κόσμος που δεν μπορεί να είναι εδώ, δεν ξέρει τι χάνει. Όλοι ήταν καταπληκτικοί", είπε.

Τα εισιτήρια --δωρεάν-- εξαντλήθηκαν μέσα σε μερικά λεπτά για την υπαίθρια συναυλία στο Chene Park Amphitheatre, έναν χώρο 5.000 θέσεων όπου η Φράνκλιν ερμήνευε τα τραγούδια της.

Το συγκρότημα Four Tops, η Ντι Ντι Μπριντχζεουάτερ και η 'Αντζι Στόουν μάγεψαν τους θεατές όταν τραγούδησαν το "Freeway of Love", έναν ύμνο στο Ντιτρόιτ, και τα κλασικά "Say A Little Prayer" και "Respect". Το τελευταίο το ερμήνευσαν στο τέλος όλοι οι καλλιτέχνες.

Μια χορωδία γκόσπελ που παρέπεμπε στην αρχή της μουσικής σταδιοδρομίας της Φράνκλιν στην ενορία όπου λειτουργούσε ο πατέρας της, πρώην πάστορας, τίμησε επίσης τη σπουδαία καριέρα έξι δεκαετιών που ανέδειξε την Αρίθα Φράνκλιν σε μια από τις μουσικούς που απολάμβαναν τον μεγαλύτερο σεβασμό στις ΗΠΑ.

Με τη συναυλία αυτή έκλεισαν οι τρεις ημέρες κατά τις οποίες χιλιάδες θαυμαστές πέρασαν από το φέρετρό της που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο μουσείο Charles H. Wright αφιερωμένο στη ιστορία των Αφροαμερικανών την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ την επομένη είχε μεταφερθεί στην εκκλησία των βαπτιστών New Bethel.

Η 63χρονη Ντέμπρα Ντέμινγκς δήλωσε ότι οδηγούσε όλη τη νύχτα από τη Μινεσότα για να σταθεί στην ουρά μπροστά από την εκκλησία επί τέσσερις ώρες και πλέον πριν ανοίξει η πύλη.

σε ένα σύννεφο" ομολογεί στο AFP συγκρίνοντας την ατμόσφαιρα που επικρατούσε με αυτή μιας από τις ορκωμοσίες του Μπαράκ Ομπάμα στην οποία παρέστη."Ήταν η απόλυτη αγάπη, όλος ο κόσμος μαζί. Είχα το ίδιο συναίσθημα εδώ σήμερα".

