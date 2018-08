Αύριο η πρεμιέρα για το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA: STAR WARS 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του καναλιού

Διαγωνισμός Star Wars από την COSMOTE TV με μεγάλο δώρο ένα ταξίδι σε Space Camp στην Αλαμπάμα

Και τις 8 ταινίες του εμβληματικού saga Star Wars, από την πρώτη ταινία του Τζορτζ Λούκας το 1977 μέχρι το τελευταίο blockbuster του 2017, μαζί με ντοκιμαντέρ για τη θρυλική σειρά ταινιών, ειδικά αφιερώματα και αρχειακό υλικό από τα γυρίσματα, θα προβάλει αποκλειστικά το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA STAR WARS, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στις 10.30.

Το νέο κανάλι, που θα μείνει στον αέρα μέχρι την Κυριακή 16/9, θα προβάλει καθημερινά 4 διαφορετικές ταινίες με τελευταία σταθερή προβολή το βράδυ στις 22.00, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA STAR WARS θα προστίθεται ακόμα μία ταινία.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο 1-2/9 οι προβολές ξεκινούν βάσει της χρονολογικής σειράς της ιστορίας με την τριλογία των prequel και τα υποψήφια για OSCAR® Star Wars: Επεισόδιο Ι - Η Αόρατη Απειλή /Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Σάββατο 1/9, 11:45), με τους Λίαμ Νίσον, Νάταλι Πόρτμαν και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Star Wars: Επεισόδιο II - Η Επίθεση των Κλώνων/ Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Σάββατο 1/9, 15:00) και Star Wars: Επεισόδιο III - Η Εκδίκηση των Σιθ /Star Wars: Episode III - The Revenge of the Sith (Σάββατο 1/9, 19:00), όλα σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Λούκας.

Οι προβολές θα συνεχιστούν με την original τριλογία του Τζορτζ Λούκας και συγκεκριμένα τα οσκαρικά Star Wars: Επεισόδιο IV - Ο Πόλεμος των Άστρων/Star Wars: Episode IV - A New Hope (Σάββατο 1/9, 22:00) και Star Wars: Επεισόδιο V - Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται /Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Κυριακή 2/9, 00:15) του Ίρβιν Κέρσνερ. Την Κυριακή 2/9 θα προβληθούν και τα υποψήφια για OSCAR Star Wars: Επεισόδιο VI - Η Επιστροφή των Τζεντάι /Star Wars: Episode VI - The Return of the Jedi (15:30) του Ρίτσαρντ Μάρκαντ και την πρώτη ταινία από την τριλογία των sequel, Star Wars: Επεισόδιο VII - Η Δύναμη Ξυπνάει /Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (19:10), του Τζέι-Τζέι Έιμπραμς.

Το διήμερο 7-8/9 οι ταινίες θα προβληθούν ξανά στο κανάλι με τη σειρά κυκλοφορίας τους, ενώ το σαββατοκύριακο 15-16/9 μετά την προβολή των ταινιών του Saga Star Wars, με χρονολογική σειρά, θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA STAR WARS η υποψήφια για 4 OSCAR ταινία του Ράιαν Τζόνσον Star Wars: Επεισόδιο VIII - Οι Τελευταίοι Jedi /Star Wars: The Last Jedi (Κυριακή 16/9, 22:00), με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ, Ντέιζι Ρίντλεϊ και Όσκαρ Άιζακ. Η ταινία, με την οποία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του καναλιού, θα είναι διαθέσιμη και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ το προσεχές διάστημα, θα έρθει σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια COSMOTE CINEMA.

Μαζί με τις ταινίες, το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA STAR WARS θα προβάλλει, επίσης ντοκιμαντέρ με επίκεντρο κάθε ταινία ξεχωριστά, όσο και ολόκληρο το saga, ειδικά αφιερώματα, τρέιλερ των ταινιών, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, αρχειακό υλικό από τα παρασκήνια και τα γυρίσματα και deleted scenes.

To κανάλι θα είναι διαθέσιμο στα πακέτα Cinema και Full της COSMOTE TV και στο πακέτο Cinema του COSMOTE TV GO. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV.

Διαγωνισμός Star Wars από την COSMOTE TV

Με αφορμή το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA STAR WARS, η COSMOTE TV προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να κερδίσουν μοναδικά δώρα εμπνευσμένα από το εμβληματικό saga, με μεγάλο δώρο για δύο τυχερούς ένα ταξίδι σε Space Camp στην Αλαμπάμα. Ο σχετικός διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 3/9 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16/9. Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο και τους όρους συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE TV την Δευτέρα 3/9.