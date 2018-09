Συναγερμός στο Κάιρο: Βόμβα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ - Μια σύλληψη (Photo, Videos)

Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν σήμερα έναν άνδρα μετά την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο κεντρικό Κάιρο, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας.

Video From The CCTV Showing the moment of the explosion of the primitive IED In the Guy carrying it in Simon Bolivar Street near the @USEmbassyCairo. pic.twitter.com/5QbfrlugId