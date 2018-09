Η συγκινητική έκκληση της Χριστίνας Μπόμπα στο διαδίκτυο (Photos)

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ταξίδι του μέλιτος με τον αγαπημένος της, Σάκη Τανιμανίδη, η Χριστίνα Μπόμπα ζητά διαδικτυακά τη βοήθεια του κόσμου προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδάκι.

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι που την είχε συνοδεύσει στην πασαρέλα του Yes I Do Catwalk by PANDORA. Η 10χρονη Σπυριδούλα διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα και πρέπει να συγκεντρωθούν άμεσα χρήματα ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Γερμανίας.

Η Χριστίνα πόσταρε φωτογραφίες τους από την επίδειξη και ζήτησε τη συνδρομή όσων μπορούν έτσι ώστε να μαζευτούν τα χρήματα που θα στείλουν τη μικρή στην Γερμανία για να κάνει το πολυπόθητο χειρουργείο.