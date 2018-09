Αόρατος τρόμος: Σε καραντίνα αεροπλάνο της Emirates - 100 επιβάτες αρρώστησαν εν πτήσει

Σε καραντίνα έχουν τεθεί επιβάτες πτήσης της Emirates από το Ντουμπάι στη Νέα Υόρκη, καθώς 100 άτομα αρρώστησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι επιβάτες παραμένουν μέσα στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, με δεκάδες από αυτούς να έχουν ανεβάσει πυρετό υψηλότερο του 37,7. Στο σημείο έσπευσε ιατρικό προσωπικό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα το περιστατικό οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW