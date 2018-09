Μαχαίρωσαν τον Μπολσονάρου σε προεκλογική ομιλία – Τον ακροδεξιό υποψήφιο πρόεδρο και φαβορί για τις εκλογές στη Βραζιλία (Video)

Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε προεκλογική περιοδεία ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο γιος του, Φλάβιο, μέσω του Twitter.

Ο Μπολσονάρου, ένας νοσταλγός της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985) ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Φέρει ένα επιπόλαιο τραύμα στην κοιλιακή χώρα και η ζωή του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Το τηλεοπτικό κανάλι Globo TV πρόβαλε ένα βίντεο στο οποίο ο Μπολσονάρου βρίσκεται τριγυρισμένος από το πλήθος στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα, στην Πολιτεία Μίνας Ζεράις, όταν κάποιος τον μαχαιρώνει. Οι υποστηρικτές του τον απομάκρυναν γρήγορα από το σημείο.

