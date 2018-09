Ο πρωθυπουργός στα περίπτερα της ΔΕΘ: Χαμόγελα, διάλογοι, μπάσκετ και ...ροκ υποδοχή (Photos/Video)

Επίσκεψη στα περίπτερα της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιίησε το πρωι του Σαββάτου ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα εγκαίνια του περιπτέρου των ΗΠΑ όπου ανέφερε: «Στο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον είχα συζητήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ για την πολύ μεγάλη σημασία η πρώτη ΔΕΘ μετά την έξοδο της Ελλάδας από την 8ετή περιπέτεια των προγραμμάτων προσαρμογής που σηματοδοτεί και την επάνοδο της χώρας και της οικονομίας στην ανάκαμψη, να φιλοξενήσει ως τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ», προσθέτοντας πως «αφήνουμε πίσω μας την ύφεση και τη λιτότητα και μπορούμε πλέον να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων, η στρατιωτική μπάντα τον υποδέχτηκε με το "We will rock you των Queen'', ενώ ξεναγήθηκε από τον υπ. Άμυνας Πάνο Καμμένο.

Λίγο αργότερα, στο αθλητικό περίπτερο, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να παίξει μπάσκετ σουτάροντας δύο ελεύθερες βολές.

Τότε ακούστηκε από παρευρισκόμενο η ατάκα "το τρίποντο το βράδυ πρόεδρε!"

Φανέλα του ΠΑΟΚ και υπόσχεση για το γήπεδο

Μια φανέλα με το νούμερο 19, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το επίθετο του, καθώς και μια αναμνηστική πλακέτα χάρισαν στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο περίπτερο του συλόγου.

Οι υπάλληλοι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ χάρισαν και στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, που συνόδευε τον πρωθυπουργό στα περίπτερα της ΔΕΘ, μία φανέλα με το νούμερο 26, καθώς τα δύο νούμερα μαζί συμβολίζουν το 1926, έτος ίδρυσης του Δικεφάλου του Βορρά.

Κατά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο περίπτερο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ φίλαθλος τον ρώτησε τι θα γίνει «με το γήπεδο και το πρωτάθλημα που μας υποσχέθηκες» και τον πρωθυπουργό να απαντά: «Δεν το ξαναλέω για το πρωτάθλημα, γιατί θα γκρινιάζουν. Για το γήπεδο, όλα θα γίνουν».

Ποια ειναι η 83η ΔΕΘ

Η Διεθνής 'Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η μεγαλύτερη της τελευταίας εικοσαετίας, με περισσότερους από 1500 εκθέτες, τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ και 20 επίσημες κρατικές συμμετοχές, τις πύλες της οποίας αναμένεται να περάσουν μέχρι τη λήξη της, στις 16 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 260.000 επισκέπτες.

'Ηδη λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου τα πρώτα εισιτήρια είχαν κοπεί, αφού άρχισε η προσέλευση των επισκεπτών.

Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης κυριαρχεί το περίπτερο 13, όπου φιλοξενείται η συμμετοχή των ΗΠΑ, με 60 εταιρείες-κολοσσούς και φορείς.

Ακριβώς απέναντι, το περίπτερο 12 υποδέχεται 130 ελληνικές startups, στο πλαίσιο του θεματικού πάρκου «Ψηφιακή Ελλάδα», μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της ΔΕΘ-Helexpo.

Οι εκθεσιακές συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης ξεπερνούν τις 1.500 έναντι 1.398 πέρυσι, ενώ η εκθεσιακή κάλυψη είναι πλήρης –τόσο στους στεγασμένους όσο και στους υπαίθριους χώρους- και μεταφράζεται σε κάλυψη συνολικά 32.075 τετραγωνικών, έναντι 27.191 τετραγωνικών το 2017. Ακόμη και χώροι που δεν είχαν αξιοποιηθεί για ένα τέταρτο του αιώνα, άνοιξαν προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ζήτηση.

Με 20 επίσημες, άμεσες, κρατικές συμμετοχές, έναντι 17 πέρυσι και τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, η 83η ΔΕΘ θα είναι επίσης η πλέον διεθνοποιημένη των τελευταίων ετών. Εκτός από τις ΗΠΑ, συμμετέχουν στην 83η ΔΕΘ οι Κύπρος, Ινδία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ινδονησία, Ιράν, Ρουμανία, Ρωσία, Ταϊβάν, Βιετνάμ, Ουζμπεκιστάν, Τουρκία, ΠΓΔΜ, Μπαγκλαντές, Κίνα, Αίγυπτος και Ιταλία.

Στην έκθεση συμμετέχουν και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Συνολικά 48 επιμελητήρια από όλη την χώρα, έναντι 43 πέρυσι, με 360 επιχειρήσεις (έναντι 340 πέρυσι) θα βρίσκονται στην έκθεση μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ενώ ξεχωριστές εκθεσιακές συμμετοχές διαθέτουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Σερρών και το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Οι επιμέρους ενότητες της 83ης ΔΕΘ καλύπτουν ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία, την καινοτομία κα., με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, τα Music Events της 83ης ΔΕΘ περιλαμβάνουν καθημερινές συναυλίες κορυφαίων τραγουδιστών του ελληνικού πενταγράμμου (δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση). Μεταξύ των παράλληλων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται το «the Mindspark» στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το Hall Of Games και η Cheapart.

Η φετινή έκθεση είναι Smoke Free, ενώ όσοι εκθέτες και επισκέπτες της ταξιδεύουν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, θα μπορούν εύκολα να κάνουν check in και να παραδώσουν τις αποσκευές τους στο περίπτερο της Fraport μέσα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.