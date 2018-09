Nicki Minaj και Cardi B «μαλλιοτραβήχτηκαν» σε γκαλά – Σκισμένα φορέματα και ...ιπτάμενα παπούτσια (Video)

Εκτός ελέγχου βγήκαν οι δύο διάσημες τραγουδίστριες Nicki Minaj και Cardi B σε πάρτι στο πλαίσιο της fashion week του Harper's Bazaar.



Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η ράπερ Cardi Β επιτέθηκε στη Nicki Minaj, ενώ τα χειρότερα αποφεύχθηκαν με την παρέμβαση των σεκιούριτι.

Τις δύο γυναίκες χωρίζει μακρόχρονη κόντρα και όπως αναφέρουν μάρτυρες ο καυγάς ξεκίνησε όταν η Cardi B κινήθηκε εναντίον της Minaj, απειλώντας την.

Λίγο αργότερα και ενώ σεκιούριτι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν η Cardi Β έβγαλε το παπούτσι της και το πέταξε στη Minaj.

Μάρτυρες που ήταν μπροστά στο περιστατικό αναφέρουν ότι μετά τον καυγά στο «κόκκινο χαλί» βρισκόταν μια τεράστια τούφα από ξεριζωμένα μαλλιά αλλά και ένα κομμάτι από το φόρεμα της Cardi B, που σκίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

