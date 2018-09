Ντομπρόβσκις: Αποτίω φόρο τιμής στο θάρρος του Τσίπρα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με την πΓΔΜ

Αδύνατο να φανταστεί κανείς το μέλλον της Ευρώπης χωρίς την Ελλάδα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Β.Ντομπρόβσκις κατα την παρέμβαση στη συζήτηση που διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ υπογράμμισε: «Αποτίω φόρο τιμής στο θάρρος του Τσίπρα και των συνεργατών του για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με την πΓΔΜ». Αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, είπε.

.@EU_Commission has always believed that #Greece has its rightful place in the #euro area and I pay tribute to the unprecedented efforts by the Greek people to maintain #Greece’s place at the heart of the #EU. pic.twitter.com/cMDJ0wDX5p