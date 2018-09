«Πάγωσαν» σε αγώνα ΜΜΑ από αγκωνιά που «γκρέμισε» αναίσθητο παλαιστή (Video)

Το κοινό ενθουσιασμένο ξεκίνησε να παραληρεί. Μόλις ο Γκόγκα Σαμάταβα είχε καταφέρει ένα εντυπωσιακό νοκ-άουτ με αγκωνιά, στον άπειρο αντίπαλό του Πάβελ Παστούσκοβ, κατά τη διάρκεια αγώνα ΜΜΑ στο Κράσνονταρ της Ρωσίας.

Ωστόσο και ο νικητής και το πλήθος πολύ γρήγορα σταμάτησαν τους πανηγυρισμούς όταν είδαν το ιατρικό team του Παστούσκοβ να τρέχει μέσα στο ρινγκ και να προσπαθεί να συνεφέρει με αγωνιώδεις προσπάθειες τον μαχητή.

Αμέσως ο Σαμάταβα έκανε νόημα στο πλήθος να σταματήσει τους πανηγυρισμούς και κάθισε στο καναβάτσο κοντά στον αντίπαλό του που δεχόταν ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί χρειάστηκαν περίπου 3 λεπτά για να συνεφέρνουν τον Παστούσκοβ, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί φοβήθηκαν τα …χειρότερα.

Τελικά μετά από πολύ προσπάθεια μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια όπου φόρεσε μάσκα οξυγόνου και κολλάρο από το φόβο κατάγματος στον αυχένα.

Εν τέλει, μετά από εξετάσεις και ακτινογραφίες ο Παστούσκοβ και οι γιατροί βεβαιώθηκαν ότι η περιπέτεια έληξε χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Pavel Pastushkov gets medical help after a brutal elbow KO by Goga Shamatava #ACB89 pic.twitter.com/hwx2BWl8x7