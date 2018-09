Σκανδαλώδες βιβλίο αποκαλύπτει: Η Καμίλα ήθελε να χωρίσει τον Γουίλιαμ από την Κέιτ

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο ‘Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne” (Το παιχνίδι των Στεμμάτων: Ελισάβετ, Καμίλα, Κέιτ και ο θρόνος) αποκάλυψε ότι Καμίλα δεν έκανε προκάλεσε προβλήματα μόνο στη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα. αλλά και στην Κέιτ Μίντλετον.

Φυσικά, οι σχέση της Καμίλας με την Κέιτ Μίντλετον έχει πλέον βελτιωθεί, ωστόσο αυτό δεν ίσχυε πάντα. Ο συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσον ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες είχαν στην αρχή μια δύσκολη σχέση κι αυτό γιατί η Καμίλα φέρεται να εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ θα τη διαδεχόταν στο θρόνο.

Εκτός από αυτό, ζήλευε τη νεαρή Κέιτ, που θα προσέλκυε, όπως φοβόταν, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Καμίλα πίστευε ότι η Κέιτ ήταν μεν «όμορφη, αλλά μάλλον λίγη» και δεν είχε το αναγκαίο κοινωνικό υπόβαθρο για να παντρευτεί μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τότε, η Καμίλα φέρεται να έκανε πλύση εγκεφάλου στον άντρα της, πρίγκιπα Κάρολο να πείσει τον Γουίλιαμ να βάλει τέλος στη σχέση του.

Και η αλήθεια είναι ότι το κατάφερε, καθώς μετά από έξι χρόνια σχέσης ο Γουίλιαμ χώρισε από την Κέιτ υποστηρίζοντας ως αιτία το άγχος των τελικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο, αλλά και την αφόρητη πίεση από τους παπαράτσι.

«Ήμασταν πολύ νέοι, θέλαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις ζωές μας και διαφορετικοί χαρακτήρες», είχε δηλώσει τότε ο Γουίλιαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τον αρραβώνα του με τη μέλλουσα σύζυγό του.

Ωστόσο, αργότερα τα ξαναβρήκαν και ματαίωσαν τα σχέδια της Καμίλα.