Πρώτοι νεκροί από τον τυφώνα Φλόρενς - Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Βόρεια Καρολίνα (Video)

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, την οποία σαρώνει ο τυφώνας Φλόρενς.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μια μητέρα και το βρέφος παιδί της σκοτώθηκαν όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους ενώ ο πατέρας νοσηλεύεται.

Επίσης, μια γυναίκα πέθανε όταν έπαθε καρδιακή προσβολή και οι διασώστες δεν μπόρεσαν να φθάσουν στο σπίτι της εγκαίρως για να την σώσουν.

