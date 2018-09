Τι κάνουν και οι ρεπόρτερς για να βγάλουν το ψωμί τους – Ζωντανή σύνδεση για όσκαρ ηθοποιίας (Video)

Ρεπόρτερ κάλυπτε τα γεγονότα με τον τυφώνα Φλόρενς και για να κάνει πιο πιστευτή την ανταπόκριση του, μπήκε στο πετσί του ρόλου και έκανε σαν να τον παρασύρει ο αέρας. Κάποια στιγμή όμως το πλάνο ανοίγει και ενώ όλοι πίστευαν ότι πράγματι «τον παίρνει ο αέρας» βλέπουμε δυο ανθρώπους να περπατούν κανονικά στο δρόμο.

Reporter struggling in the wind while the other guys just casually stroll past. pic.twitter.com/Qb3AxgPXNT