Αυτός δεν φοβάται την «Φλόρενς» - Δείτε ποιος βγήκε βόλτα μέσα στον τυφώνα (Video)

Μπορεί ο τυφώνας Φλόρενς να έχει προκαλέσει πανικό στους κατοίκους των περιοχών που σαρώνει στις ΗΠΑ, ωστόσο, υπάρχουν και κάποια πλάσματα που... δεν καταλαβαίνουν από φόβο.

Έκπληκτος κάτοικος της Μερτλ Μπιτς είδε μέσα στη νεροποντή να κάνει βόλτα στη γειτονιά του ένας τεράστιος αλιγάτορας, ο οποίος φαινόταν να αδιαφορεί πλήρως για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Δείτε το απίστευτο και μάλλον τρομακτικό βίντεο:

A Myrtle Beach resident spots an unusual – and unsettling – sight on their road, as an alligator takes a walk through the neighborhood during Hurricane #Florence on Friday. https://t.co/HIWDerVVyi pic.twitter.com/Q7LmxrLGUn