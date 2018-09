Χιλιάδες επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο περίπτερο της Coca-Cola στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του φιλόδοξου προγράμματος Zero Waste Cities, με τα πρώτα 3D εκτυπωμένα έπιπλα να βρίσκονται ήδη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Coca-Cola στη φετινή, 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με χιλιάδες κόσμου να επισκέπτονται το καινοτόμο και διαδραστικό περίπτερο, όπου η Coca-Cola πρόσφερε ένα «ταξίδι – εμπειρία» στα 50 χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, το πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτει, αλλά και τα προγράμματα που υλοποιεί με γνώμονα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ανάμεσα στους επισήμους που επισκέφθηκαν το περίπτερο της Coca-Cola ήταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Wilbur Ross, o Αμερικανός Πρέσβης των Η.Π.Α. Geoffrey R. Pyatt, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κος Γιάννης Μπουτάρης και πολλοί άλλοι. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη φετινή ΔΕΘ, η Coca-Cola παρουσίασε το μεγαλόπνοο πρόγραμμα Zero Waste Cities, που στόχο έχει να συμβάλλει στο να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρώτη πόλη χωρίς απορρίμματα στην Ελλάδα. Οι επισκέπτες είχαν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν στο περίπτερο για το πρόγραμμα, αλλά και να δουν από κοντά τον τρόπο υλοποίησης της δράσης Print your City, που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε αστικό εξοπλισμό με την τεχνολογία του 3D printing. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης τα πρώτα 3D «έπιπλα» από ανακυκλωμένο πλαστικό τοποθετήθηκαν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Η επιτυχημένη συμμετοχή της Coca-Cola επισφραγίσθηκε από το βραβείο που απέσπασε από τη Helexpo, τόσο για την παρουσίαση του προγράμματος Zero Waste Cities, όσο και για τη συνολική της παρουσία στην 83η ΔΕΘ.

Όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της Coca-Cola είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα «ταξίδι- εμπειρία» στην ιστορία της εταιρείας και τα 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, καθώς και στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της, στην πορεία της για να γίνει μία Total Beverage εταιρεία, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ηλικίες αλλά και στιγμές της ημέρας. Επιπλέον, το κοινό είχε τη δυνατότητα να μάθει τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρεία μέσα στα επόμενα χρόνια, που απαντούν σε καίρια κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και να αγοράσει συλλεκτικά αντικείμενα Coca-Cola από το Coca-Cola Pop-Up Store.

Η παρουσία της Coca-Cola στη φετινή ΔΕΘ είχε ως κεντρικό άξονα το φιλόδοξο πρόγραμμα Zero Waste Cities, το οποίο και παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο πλάνο δράσεων, που θα υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους πολίτες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πόρους που μπορεί να έχουν μια δεύτερη ή τρίτη ζωή, και να ανοίξει το δρόμο για μια ζωή σε πιο «έξυπνες» πόλεις. Οι δράσεις του Zero Waste Cities κινούνται σε τρεις άξονες: την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα που στόχος είναι να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ξεκινάει για πρώτη φορά από την Ελλάδα, και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη, με στόχο η πόλη να μπει σε προοπτική “Zero Waste”, δηλαδή να γίνει μια “πόλη μηδενικών απορριμμάτων”.

Μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματος για φέτος αποτελεί και το «Print Your City», που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Οι επισκέπτες μπόρεσαν να δουν στην πράξη πώς μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους «έπιπλο» από ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα βρίσκεται σύντομα online. Εκεί, θα μπορούν να επιλέξουν το χρώμα, το σχήμα, μια σειρά από επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που θα μπορεί να έχει το έπιπλο, καθώς και το σημείο της Θεσσαλονίκης στο οποίο επιθυμούν να τοποθετηθεί. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη δράση μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιπτέρου της Coca-Cola, βλέποντας στην πράξη τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης και μαθαίνοντας περισσότερα γύρω από την αξία της ανακύκλωσης του πλαστικού, δημιουργώντας περισσότερα από 1.600 σχέδια μέσω του demo application. Στο πλαίσιο της δράσης Print Your City, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκαν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης τα πρώτα 3D εκτυπωμένα έπιπλα, δίνοντας μια πρώτη ιδέα στους πολίτες για το πώς μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη τους, μια παρέμβαση που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των κατοίκων της πόλης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη φετινή έκθεση, η Coca-Cola απέσπασε από τη Helexpo και ένα ειδικό βραβείο, για την παρουσίαση του προγράμματος για το Περιβάλλον “Zero Waste Cities” που συνδυάζει την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα, καθώς και για τη συνολική παρουσία της στην 83η ΔΕΘ, επισφραγίζοντας έτσι την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία της Coca-Cola στη φετινή διοργάνωση.