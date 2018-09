Η «Φλόρενς» συνεχίζει το φονικό της έργο - Στους 32 οι νεκροί στις ΗΠΑ (Video)

Οι κάτοικοι της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας δίνουν μάχη ώστε να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους, μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Φλόρενς, ωστόσο τα λιμνάζοντα νερά και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για νέες σαρωτικές πλημμύρες εξαιτίας της υπερχείλισης των ποταμών εμποδίζουν τις προσπάθειές τους.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού η Φλόρενς έπληξε την Παρασκευή την περιοχή, 25 στη Βόρεια Καρολίνα και 6 στη Νότια Καρολίνα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν σχηματίστηκαν τουλάχιστον 16 ανεμοστρόβιλοι από τη Φλόρενς χθες στη Βιρτζίνια, όπου δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

U.S. Coast Guard video shows moment rescue team airlifts a North Carolina man cradling his dog as the two were stranded atop a van amid #Florence's rising floodwaters. https://t.co/LGy5yBmlpZ pic.twitter.com/ZgkTShfD8v