Αποθεώθηκε στο «Μπερναμπέου» ο Μανωλάς από τους φίλους της Ρεάλ! (Video)

Την… τιμητική του είχε ο Κώστας Μανωλάς στο «Μπερναμπέου», λίγο πριν την έναρξη του ματς ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρόμα!

Οι φίλοι της «βασίλισσας» δεν ξέχασαν το περσινό γκολ του Έλληνα αμυντικού, με το οποίο οι «τζιαλορόσι» απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League και έτσι κατά την ανάγνωση των ονομάτων για τις αρχικές ενδεκάδες τον αποθέωσαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Δείτε το βίντεο:

Kostas Manolas appears to be pretty popular with the Real Madrid fans #ASRoma #UCL pic.twitter.com/JzfCksKpaV