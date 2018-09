Η Ιβάνκα Τραμπ στη NASA: Όνειρό μου ήταν να γίνω αστροναύτης (Video)

Το παιδικό της όνειρο να γίνει αστροναύτης και να πάει στο διάστημα αποκάλυψε η κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, κατά την επίσκεψή της στη NASA.

Με ένα λευκό συνολάκι, η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε τo κτίριο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας και επικοινώνησε με αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Ένας Ρώσος αστροναύτης είπε στην κόρη του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ιβάνκα, γεια από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σας βλέπω στις ειδήσεις και μου φτιάχνετε τη μέρα... Πιστεύω ότι είσαι ένας καλός κι ευγενικός άνθρωπος». «Ω Θεέ μου, αυτό είναι τόσο ευχάριστο. Σας ευχαριστώ όλους», είπε η Ιβάνκα.

Dream realized! Great day at @NASA’s @SpaceCenterHou with Administrator @JimBridenstine checking out new tech + innovations and meeting with students, our future scientists and astronauts, who will bring us back to the moon pic.twitter.com/ATUNyhWXVX