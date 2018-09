Γίναμε διεθνής είδηση: Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τις αράχνες του Αιτωλικού (Video)

Είδηση σε διεθνή ΜΜΕ έγινε το απόκοσμο θέαμα του καλυμμένου από ιστούς αράχνης σημείου στο Αιτωλικό.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό δίκτυο CBS ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter βίντεο από το αραχνοσκέπαστο σημείο με τίτλο: «Αν φοβάστε τις αράχνες, αυτή η εικόνα θα σας φανεί σαν εφιάλτης».

If you aren't fond of spiders, this scene will look like a nightmare pic.twitter.com/W86CH1IN4L