Μήνυμα Μακρόν σε Σκόπια: Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια - Ψηφίστε ΝΑΙ για να προχωρήσετε στην Ευρώπη

Παρέμβαση από το Παρίσι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, και μάλιστα από τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς πλησιάζει η ώρα του κρίσιμου δημοψηφίσματος στην ΠΓΔΜ, αναφέρει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα European Western Balkans και το πρακτορείο ειδήσεων MIA.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που αναρτήθηκε χθες το βράδυ στη σελίδα στο Facebook της γαλλικής πρεσβείας στα Σκόπια, ο Γάλλος πρόεδρος καλεί τους πολίτες της γειτονικής χώρας να πουν ναι στη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία και χαρακτηρίζει «καρδιά του μέλλοντός μας».

«Αν και καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, η συγκεκριμένη περίμενε 27 χρόνια και επετεύχθη χάρη στο θάρρος της πολιτικής ηγεσίας σε Ελλάδα και Σκόπια. Είναι μια καλή συμφωνία για εσάς, για την περιοχή και για όλη την Ευρώπη», λέει μεταξύ άλλων ο Μακρόν στο μήνυμά του.

Αν και αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί ο ίδιος να μπει στη θέση των πολιτών, που καλούνται να ψηφίσουν ανεξάρτητα, σημειώνει πως πιστεύει στην κρίση τους. «Θα πρέπει να ψηφίσετε και να αποφασίσετε εάν είστε υπέρ της τροποποίησης του Συντάγματος, ώστε η Συμφωνία να τεθεί σε ισχύ. Τη στηρίζω σθεναρά…».

