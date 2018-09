Απίστευτα πράγματα: Γέλια στην ομιλία Τραμπ στη Γ.Σ. του ΟΗΕ (Video)

Εξαιρετικά αμήχανες ήταν οι στιγμές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα πράγματα κυριολεκτικά ξέφυγαν όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του κατάφερε -μέσα σε δύο χρόνια- ό,τι δεν έχει καταφέρει σχεδόν καμία άλλη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Μόλις έγινε αντιληπτό το μέγεθος του κομπασμού του Τραμπ, τότε η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλλον συνειδητοποίησε τι είπε και προσπάθησε να το μπαλώσει...

Δείτε και, κυρίως, ακούστε το απίστευτο βίντεο:

UN members laugh at Trump after 'most accomplishments in US history' claim pic.twitter.com/bc3xM7TlAM