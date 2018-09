«Βόμβα» για τον εκλεκτό του Τραμπ: «Σίγουρη» ότι αποπειράθηκε να την βιάσει ο Κάβανο δηλώνει η Φορντ (Video)

Η Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, που κατηγορεί τον υποψήφιο του Αμερικανού προέδρου στο Ανώτατο Δικαστήριο Μπρετ Κάβανο για σεξουαλική επίθεση, απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να έχει κάνει λάθος σχετικά με την ταυτότητα του ανθρώπου που της επιτέθηκε.

Ερωτηθείσα από τη γερουσιαστή των Δημοκρατικών Νταϊάν Φέινσταϊν εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει λάθος για τον δράστη, εκείνη απάντησε «απολύτως όχι», προσθέτοντας ότι είναι τόσο βέβαιη «με τον ίδιο τρόπο που είμαι βέβαιη ότι σας μιλάω τώρα».

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 1982 θα παραμείνουν «ανεξίτηλα» χαραγμένα στη μνήμη της, διαβεβαίωσε η ίδια, σε έντονη ψυχική φόρτιση.

«Είναι το γέλιο, το δυνατό γέλιο των δύο» αγοριών μέσα στο δωμάτιο, «που διασκέδαζαν σε βάρος μου».

«Ο ένα βρισκόταν πάνω μου ενώ και οι δύο γέλαγαν» περιέγραψε, επαναλαμβάνοντας λίγο μετά ότι είναι «100% σίγουρη» ότι ο άνδρας που της επιτέθηκε ήταν ο Μπρετ Κάβανο.

"I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me while Brett Kavanaugh and I were in high school" - Christine Blasey Ford gives testimony in #KavanaughHearings https://t.co/RGLhzWMovX pic.twitter.com/u2E6ST0EKt