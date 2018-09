«Σαρώνει» ο Ξενοφών: Πλημμύρες και θυελλώδεις άνεμοι - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία 

Σαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία Ξενοφών και αναμένεται να χτυπήσει και ο κυκλώνας Ζορμπάς. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και επικίνδυνα και θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο.

Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις και την αναλυτική ενημέρωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, το βαρομετρικό αυτό θα μας επηρεάσει σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο. Σταδιακά κατά την διάρκεια της ημέρας και κυρίως από το μεσημέρι και μετά καθώς στροβιλίζεται ο πρώτος σχηματισμός, θα βελτιωθεί για λίγο ο καιρός στην περιοχή της Κρήτης και τις δυτικές Κυκλάδες και θα κινηθεί βορειότερα και θα επηρεάσει την Αττική. Κυρίως τα νότια και ανατολικά της Αττικής.

«Δεν θα έλεγα ότι θα είναι ιδιαίτερα μεγάλης έντασης οι βροχοπτώσεις και παράλληλα κατά την διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα έχει ένα μικρό και πρόσκαιρο σπάσιμο», επεσήμανε ο κ. Κολυδάς και συνέχισε:

«Μέσα στο Σάββατο όμως σιγά σιγά και καθώς αυτό το χαμηλό θα αρχίσει να κινείται προς την χώρα μας, θα προκαλέσει και πάλι ένταση των βροχοπτώσεων τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την περιοχή της Πελοποννήσου, θα έλεγα την νότιο και ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη, (περισσότερο την δυτική και κεντρική Κρήτη) και κατά την διάρκεια του Σαββάτου, από το απόγευμα προς το βράδυ θα έχουμε μια ανατολικότερη επέκταση των φαινομένων.

«Το βαρομετρικό χαμηλό, Σάββατο βράδυ προς Κυριακή θα περάσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, θα μπει μέσα στις νότιες Κυκλάδες και σταδιακά θα αρχίσει να μπαίνει και να εξομαλύνεται η κατάστασή του, δηλαδή θα αρχίσει να ρηχαίνει το χαμηλό αυτό προς το ανατολικό Αιγαίο».

Για τους ανέμους ο κ. Κολυδάς τόνισε ότι, ενώ θα εξασθενήσουν στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο αύριο, θα παραμείνουν αρκετά ενισχυμένοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ ανατολικοί - βορειοανατολικοί στη θάλασσα Κυθήρων και στο νότιο Ιόνιο. Το Σάββατο, με την έλευση αυτού του χαμηλού θα γυρίσουν σε νοτιάδες και πρόσκαιρα θα έχουν την ίδια ένταση, δηλαδή 9-10 μποφόρ σε μια μικρή και περιορισμένη έκταση περισσότερο μεταξύ νότιας Πελοποννήσου και Κρήτης.

Αυτή την ώρα, η ένταση των ανέμων έχει σημειώσει μικρή εξασθένηση από βορρά προς νότο, αλλά στα νότια πελάγη (νότιο Ιόνιο, θάλασσα Κυθήρων) η έντασή τους φτάνει τα 9 με 10 μποφόρ.

Πού και πότε θα χτυπήσει ο Ζορμπάς

Από σήμερα Παρασκευή το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο είναι πιθανό να δημιουργηθεί στο νότιο Ιόνιο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

