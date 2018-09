«Εμένα βίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο»! (Photo)

Μία Πορτογαλίδα περιγράφει με λεπτομέρειες το πώς τη βίασε ο CR7 το 2009 στο Λας Βέγκας. Μέσω διαρροής φαίνεται ότι ο σούπερ σταρ την έχει πληρώσει με 375.000 ευρώ για να μην μιλήσει.

Η υπόθεση είχε κυκλοφορήσει πριν 1,5 χρόνο μέσω διαρροής του «Football Leaks», αλλά τώρα το θύμα αποφάσισε να αποκαλυφθεί δημόσια. Μία γυναίκα από την Πορτογαλία έχει κατηγορήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ότι τη βίασε το 2009 σε σουίτα ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας και έπειτα από εννέα χρόνια από το συμβάν παραχώρησε συνέντευξη στο γερμανικό «Spiegel».

Πρόκειται για μία γυναίκα με το όνομα Κατρίν Μαγιόργκα, η οποία μάλιστα παρέθεσε ξεκάθαρες λεπτομέρειες σε αυτή τη συνέντευξή της. «Του ζητούσα συνεχώς να σταματήσει. Δεν μου άφησε περιθώρια. Με έβαλε στα γόνατα και με βίασε πρωκτικά». Αυτή τουλάχιστον ήταν η δική της εκδοχή, καθώς η πλευρά του CR7 έχει αρνηθεί το περιστατικό.

Ωστόσο, μέσω της διαρροής του «Football Leaks», είχε αποκαλυφθεί ότι ο Πορτογάλους σούπερ σταρ είχε πληρώσει 375.000 ευρώ σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε η Μαγιόργκα να κρατήσει κλειστό το στόμα της, κάτι που εννέα χρόνια μετά δεν έκανε. Φυσικά αναμένεται να δούμε εάν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του Ρονάλντο.

