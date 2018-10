Με 23χρονη καλλονή ξεπερνάει τον χωρισμό με την Τζολί ο Μπραντ Πιτ – Η νεαρή ηθοποιός που του έκλεψε την καρδιά (Photo)

Φουντώνουν οι φήμες πως ένα νέο ειδύλλιο έχει γεννηθεί στο Χόλιγουντ μεταξύ του Μπραντ Πιτ και μιας νεαρής ηθοποιού που μάλιστα τυγχάνει να είναι κόρη πασίγνωστης σταρ του κινηματογράφου.

Ο Μπραντ Πιτ μετά το πολύκροτο διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί, έχει εστιάσει στην καριέρα του και αυτή την εποχή κάνει γυρίσματα για το πολυαναμενόμενο νέο φιλμ του διάσημου σκηνοθέτη Ταραντίνο.

To "Once Upon A Time In Hollywood" θα αναφέρεται στη δολοφονία της Sharon Tate και στον Charles Manson και στο νέο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Leonardo Di Caprio και ο Brad Pitt.

Και λέγεται πως ο 54χρονος Πιτ δείχνει να έχει ξετρελαθεί με μια από τις συμπρωταγωνίστριες του στη νέα ταινία. Μάλιστα η Metro δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του νέου φιλμ, που δείχνουν τον Πιτ να χαλαρώνει μαζί με την 23χρονη ηθοποιό Margaret Qualley.

Και αν αναρωτιέστε ποια είναι η νεαρή ηθοποιός που εικάζεται πως έχει ξετρελάνει τον Πιτ, δεν είναι άλλη από την κόρη της διάσημης ηθοποιού Άντι Μακ Ντάουελ.