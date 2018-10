Τομ Χανκς για τα περί συμμετοχής του σε εκδήλωση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτιστικής Διπλωματίας: Είναι όλα ψέματα! 

Ένα σημαντικό μήνυμα στους «φίλους του στην Ελλάδα» έστειλε ο δημοφιλής φιλέλληνας Αμερικανός ηθοποιός Τομ Χανκς και κατήγγειλε μέσω Twitter ότι το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας ψεύδεται αναφορικά με την παρουσία του άνδρα της σε εκδήλωσή του. Το ίδιο έκανε και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον,

«Κάποιος ισχυρίζεται ότι θα εμφανιστώ σε εκδήλωση στην Αθήνα, κάτι που δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ αλήθεια. Εισιτήρια πωλούνται με την υπόσχεση της παρουσίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τομ Χανκς σε ανάρτησή του και ξεκαθάρισε: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας μου στην εκδήλωση και οι διοργανωτές δεν είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσουν».

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένας φορέας που να ονομάζεται Tom Hanks Management και οποιαδήποτε δική μου υπογραφή σε συμβόλαιο δήθεν συμφωνίας είναι προϊόν πλαστογραφίας», συμπληρώνει ο πολυαγαπημένος ηθοποιός.

To my friends in Greece. Someone is claiming that I am appearing at an event in Athens which is not and has never been true. Tickets are being sold with the promise of my presence.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, η Ρίτα Γουίλσον ανέφερε σε δική της ανάρτηση πως ο ηθοποιός δεν προβλέπεται να παραστεί σε καμία εκδήλωση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας μάλιστα πως η πρόσκληση είναι αναληθής και ότι πρόκειται περί απάτης. Η σύζυγος του Χανκς δημοσίευσε μάλιστα τη σχετική πρόσκληση όπου αναφέρεται το όνομα του συζύγου της, αναλυτικά οι ομιλητές και ο χώρος της εκδήλωσης.

Επίσης, σε ξεχωριστή αναφορά που κάνει η Ρίτα Γουίλσον προς το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ψέμα, το Ιδρυμα απαντά ότι «πρόκειται για φιλανθρωπική εκδήλωση» και ότι έχει υπογραφεί συμβόλαιο με τον Τομ Χανκς το οποίο η σύζυγος του ηθοποιού καλεί να δοθεί στη δημοσιότητα.

.@kathimerini @SNForg @usembassyathens Then, please show the contract. It is not something we have ever seen, I can assure you. You can make up stories that you were told it was signed but you know the truth. This is fraud. https://t.co/Cctz3Zq4tl