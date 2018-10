Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη celebrity στο διαδίκτυο (Photo)

Εδώ και 12 χρόνια η εταιρεία ασφαλείας του διαδικτύου McAfee επιδίδεται σε ένα παράξενο «σαφάρι»: κάθε χρόνο ψάχνει με ιδιαίτερη προσοχή ποιες είναι οι celebrities εκείνες που είναι πιο... επίφοβες για τους χρήστες του διαδικτύου.

Τι συμβαίνει; Οι κυβερνο-απατεώνες ελέγχουν ποιες γνωστές προσωπικότητες συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναζητήσεις στο internet και φροντίζουν να φτιάχνουν αρκετές σελίδες-παγίδες, μέσω των οποίων μπορούν να μολύνουν τους υπολογιστές ή τα κινητά μας με ιούς ή κακόβουλα προγράμματα που κλέβουν προσωπικά δεδομένα.

Φέτος σύμφωνα με τη μελέτη της McAfee η πιο «επικίνδυνη» περσόνα είναι η ηθοποιός Ruby Rose η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά «Orange is the New Black», ενώ ακολουθείται από την πρωταγωνίστρια ριάλιτι Kristin Cavallari, την Marion Cotillard και την Lynda Carter.

Στο πλαίσιο της έρευνας η McAfee συνιστά στους χρήστες του διαδικτύου να ανοίγουν μόνο αξιόπιστες ιστοσελίδες, να αναβαθμίζουν το λειτουργικό σύστημα των συσκευών τους αλλά και τις εφαρμογές τους, να έχουν ενεργή προστασία από κακόβουλο λογισμικό και να αποφεύγουν σελίδες που δεν δείχνουν ασφαλείς.