Μοναδικές εικόνες από την εκτόξευση πυραύλου της SpaceX - Το εντυπωσιακό νεφέλωμα (Video)

Αξέχαστη θα μείνει σε πολλούς η εκτόξευση πυραύλου της Space X από την Καλιφόρνια, καθώς ο πυραύλος του Έλον Μάσκ Falcon 9 φώτισε τον ουρανό με ένα εντυπωσιακό νεφέλωμα.

Το εκπληκτικό οπτικό εφέ, δημιουργήθηκε όταν ο πύραυλος ανέβηκε ψηλά και το κύριο κομμάτι του πύραυλου διαχωρίστηκε από το μικρότερο.

Η εταιρεία του Έλον Μάσκ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από το θεαματικό σόου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

My view of the @SpaceX launch from @NBCLA. pic.twitter.com/iW3x7IT0Qo