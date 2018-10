Έκανε τατουάζ στο κορμί της και κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει – Το πήρε από την μετάφραση του Google (Photos)

Άλλο ήθελε να γράψει στα αγγλικά, άλλο της έβγαλε η μετάφραση του google και αυτό αποφάσισε να πάει να κάνει τατουάζ, ακόμη και εάν δεν βγαίνει κανένα νόημα. Η καλλονή από το Αζερμπαϊτζάν, Ναζ Μίλα που έγινε διάσημη από τη συμμετοχή της σε τούρκικο ριάλιτι, αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ που θα ξεκινούσε από την κοιλιά και θα κατέληγε στο πόδι της. Βρήκε μια φράση λοιπόν, την έβαλε στον μεταφραστή της google και της έβγαλε άλλα αντί άλλων. Εκείνη όμως απτόητη πήγε στο στούντιο του τατουάζ και την έβαλε ανεξίτηλη στο κορμί της.

«I can judge a single god with my wrongs and wrongs» αναφέρει η αγγλική φράση της μετάφρασης αλλά κανείς δεν μπορεί να την ερμηνεύσει αφού δε βγάζει κάποιο νόημα. Εικάζεται ότι ήθελε να γράψει τη γνωστή τουρκική παροιμία: «Μόνο ο θεός μπορεί να κρίνει τα λάθη και τις αλήθειες μου», αλλά ο μεταφραστής της google της έβγαλε μια μετάφραση που γελάνε και τα… τσιμέντα.

Η Ναζ έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «With Zuhal Topal», που παίχτηκε για λίγα επεισόδια στην Τουρκία, μέχρι να το κόψει το τούρκικο ΕΣΡ.

Στο ριάλιτι μια γυναίκα είχε να επιλέξει ανάμεσα από πολλούς τούρκους εργένηδες με ποιον θα κάνει σχέση. Όμως σύντομα διέρευσε η φήμη ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έκαναν σεξ με αντάλλαγμα χρήματα.

Η Ναζ διατηρεί το λογαριασμό της στο instagram και έχει περισσότερους από 850.000 ακολούθους.