Έπος: Κάλεσαν την αστυνομία όταν πλησίασε τη βάρκα τους μια... φάλαινα (Video)

Πρέπει να είναι το πιο αστείο, αλλά και ταυτόχρονα το πιο μελαγχολικό βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας από τότε που στη ζωή και την καθημερινότητά μας μπήκαν τα social media.

Μια οικογένεια είχε βγει με τη βάρκα της στον κόλπο Πάγκετ στην Ουάσινγκτον, όταν στο σκάφος πλησίασε μια -μεγάλη σε μέγεθος, είναι αλήθεια- φάλαινα και άρχισε να το περιεργάζεται.

Η αντίδραση, ωστόσο, των επιβαινόντων στο σκάφος κάθε άλλο παρά η αναμενόμενη ήταν: αντί για δέος και θαυμασμό μπροστά στο τεράστιο κήτος, επικράτησε πανικός.

Στο βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, μια γυναίκα ακούγεται να έχει πάθει πανικό, να φωνάζει ότι η φάλαινα θα ανατρέψει τη βάρκα και να δηλώνει ότι... θα καλέσει την άμεση δράση (911).

I am dying



This family called the cops on some whales



I can't breathe



RETWEET! pic.twitter.com/bIpvOAsS4f