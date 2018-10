Εικόνες… Ελλάδας στη Μαγιόρκα: Χείμαρρος λάσπης «σαρώνει» οικισμό μετά από ισχυρή καταιγίδα - Τουλάχιστον 9 νεκροί (Video)

Εικόνες που, δυστυχώς, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα καταγράφηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όταν μετά από ισχυρή καταιγίδα ένας χείμαρρος λάσπης «έπνιξε» την πόλη του Πόρτο Κρίστο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο Βρετανοί τουρίστες και μία Δανή, ωστόσο σημείωσε ότι επισήμως δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αγνοούνται ακόμη 6 άτομα.

Νέες βροχές αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κινητοποιηθεί 80 στρατιώτες και 7 οχήματα του στρατού, καθώς και 100 διασώστες. Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων.

@SkyNews not sure if this of interest but huge flooding after 7 hours heavy rainfall in Port Christo Majorca pic.twitter.com/vCqEem9gwg