Στο Άουσβιτς οι ρατσιστές οπαδοί της Τσέλσι

Μέχρι πρότινος, οι περισσότερες ομάδες απέκλειαν δια βίου την είσοδο σε οπαδούς τους, που τους εντόπιζαν να προκαλούν στο γήπεδο με ναζιστικές χειρονομίες.

Αυτή τη φορά η Τσέλσι και για την ακρίβεια ο ισχυρός άνδρας της, Ρομάν Αμπράμοβιτς, το πάει ένα βήμα παραπέρα θέλοντας να τους «νουθετίσει». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Sun, ο ιδιοκτήτης των «μπλε» σκέφτηκε ότι ο δια βίου αποκλεισμός των ρατσιστών από τις κερκίδες του Στάμφορντ Μπριτζ δεν είναι λύση. Βρήκε, λοιπόν, έναν άλλο τρόπο για να «εξαφανίσει» τον ρατσισμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να οργανώσει ταξίδι στην Πολωνία με σκοπό οι συγκεκριμένοι οπαδοί να επισκεφθούν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς.

