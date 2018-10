«Κλείνει το μάτι» στην Ελλάδα ο Μοσκοβισί για τις συντάξεις - «Πρέπει να μεταρρυθμιστούν με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα»

«Κάτω από τις φτερούγες της» παίρνει την Ελλάδα η Κομισιόν - Αντιπαράθεση ΕΕ και ΔΝΤ για το ποιος θα ασκεί έλεγχο στη χώρα μας

Στους... ώμους της παίρνει η Κομισιόν την Ελλάδα στο θέμα των συντάξεων και δείχνει έτοιμη να την αναλάβει υπό την προστασία της, στηρίζοντας το υπερκομματικό αίτημα να μην εφαρμοστεί το μέτρο των μειώσεων από την 1.1.2019.



Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε χθες από το Μπαλί της Ινδονησίας ο Επίτροπος Μοσκοβισί, σε δηλώσεις του σχετικά με την πρόθεση που εκδήλωσε πριν δέκα ημέρες η κυβέρνηση (με το προσχέδιο του προϋπολογισμού) να ακυρώσει τον νόμο για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και λίγες ημέρες πριν την επικείμενη κατ’ιδίαν συνάντηση του προέδρου Γιούνκερ με τον αρχηγό της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, το κόμμα του οποίου έχει καταθέσει και πρόταση νόμου, ζητώντας την ακύρωση του μέτρου.



Αν και πολύ διπλωματικά, από τη σύνοδο του ΔΝΤ στο Μπαλί, ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί έδειξε πως η Κομισιόν αναλαμβάνει πολιτική πρωτοβουλία, ξεκαθαρίζοντας μεν ότι επισήμως στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg «δεν είμαι αρμόδιος για τις συντάξεις», αλλά παίρνοντας αποστάσεις από τις θέσεις του Ταμείου, λέγοντας: «Θυμάμαι ότι οι συντάξεις πρέπει να μεταρρυθμιστούν με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα, έχω την αίσθηση ότι καταλαβαίνουν (οι δανειστές) ότι δεν μπορούν να ζητάνε πάρα πολλά από τον ελληνικό λαό».



«Άκουσε» και… δεν αντέδρασε η Λαγκάρντ



Η δήλωση Μοσκοβισί έχει διπλή σημασία επίσης, γιατί έγινε μεν λίγη ώρα μετά την χθεσινή κατ’ ιδίαν συνάντηση Τσακαλώτου - Χουλιαράκη με την διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ (η οποία, όπως λένε πηγές του υπουργείου Οικονομικών, «άκουσε με ενδιαφέρον τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς» για το ότι η μείωση των συντάξεων δεν αποτελεί διαρθρωτικό μέτρο), αλλά και μία ημέρα πριν την έκθεση που θα παρουσιάσει η Κομισιόν, στη Διεθνή Νομισματική και Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΤ, που συνεδριάζει σήμερα στο Μπαλί της Ινδονησίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η έκθεση Μοσκοβισί προς την Διεθνή Νομισματική και Οικονομική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee - IMFC) του ΔΝΤ, τονίζει ότι:



- το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 20 Αυγούστου 2018



- οι ελληνικές αρχές υλοποίησαν όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την τέταρτη και τελική αξιολόγηση



- η Ελλάδα πλέον εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης για την παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα



- το πλαίσιο αυτό είναι προσαρμοσμένο στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει τη συνέχιση, την ολοκλήρωση και την επίτευξη των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων



Με άλλα λόγια, ο Επίτροπος Μοσκοβισί στέλνει το μήνυμα στο ΔΝΤ ότι δεν έχει πλέον την θέση ισχύος που είχε πριν, στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαίων δανειστών, καθώς τον ρόλο του χρηματοδότη και ελεγκτή της χώρας μας αναλαμβάνουν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ESM (που δεν υπήρχε στην αρχή της κρίσης και δημιουργήθηκε εξαιτίας της ελληνικής κρίσης), το Eurogroup (δηλαδή οι ίδιες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις) και, κοντά σε αυτούς, και η ίδια η Κομισιόν (στο πλαίσιο της εποπτείας και των ελέγχων του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» που καθιερώθηκαν επίσης για την πρόληψη κρίσεων, όπως η ελληνική).



Και το ίδιο το Ταμείο πάντως θα κάνει την αυτοκριτική του για τα λάθη του στο ελληνικό πρόγραμμα, καθώς στο Μπαλί θα αποφασισθεί η αναθεώρηση του συστήματος επιτήρησης του ΔΝΤ σε χώρες με πρόβλημα (Review of Conditionality and Design of Fund-supported Programs ). Η αναθεώρηση είναι η πρώτη μετά το 2002 και το νέο πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώνει «διδάγματα» που πήρε το Ταμείο από την ελληνική κρίση.



Παρόλα αυτά, θα μένει να φανεί στους μήνες έως τον Ιανουάριο και την επόμενη έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα, αν το Ταμείο αλλάζει στάση στο θέμα των συντάξεων και, επιπλέον, αν θα δείχνει στο εξής «αυτοσυγκράτηση» στις εκθέσεις του για την χώρα μας -καθώς δεν δεσμεύεται πλέον από τις όποιες συμφωνίες των Ευρωπαίων με την Αθήνα- ή θα δρα και πάλι ανεξέλεγκτο και «εμπρηστικά», όπως έκανε ως τώρα.

Αναδημοσίευση από: Πρώτο Θέμα/Κωστής Πλάντζος