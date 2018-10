Ο Γ. Παπαχρήστος για την «Εφ.Συν»

Το ποίημα επιγράφεται «Όταν ήρθαν να πάρουν…» και αποδίδεται στον Μπέρτολντ Μπρεχτ.

Η αλήθεια είναι όμως ότι ο συγγραφέας του ποιήματος δεν είναι ο Μπρεχτ, αλλά ένας Γερμανός πάστορας ονόματι Μάρτιν Νιεμέλερ, και είναι μάλιστα αυτοβιογραφικό. Ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης πάστορας Νιεμέλερ έκανε τα στραβά μάτια σε ότι συνέβαινε γύρω του επί χιτλερικού ναζιστικού καθεστώτος, μέχρι που ήρθε η σειρά του να συλληφθεί. Στάλθηκε και αυτός σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είναι άγνωστο εάν έγραψε το ποίημα στο στρατόπεδο ή όταν αφέθηκε ελεύθερος. Το ποίημα πάντως έγινε γνωστό δέκα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, όταν το 1955 συμπεριελήφθη σε ένα βιβλίο του λογοτέχνη Μίλτον Μάγιερ υπό τον τίτλο «νόμιζαν πως ήταν ελεύθεροι».

Αναδημοσιεύω το πρώτο μισό από το ποίημα του πάστορα Νίεμελερ:

«Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα.

Δεν ήμουν τσιγγάνος.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα.

Δεν ήμουν κομμουνιστής.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν αντέδρασα.

Δεν ήμουν Εβραίος.

Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα ,

Δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει…»

Έχω τους λόγους μου που το κάνω. Θέλω να αφιερώσω στο ΦΕΚ «Εφ.Συν» που δέχεται εδώ και μέρες τα πυρά του Καμμένου υπουργού, επειδή δήθεν δεν του τηλεφώνησε ο Τσίπρας ενόσω έλεγε όσα έλεγε στις ΗΠΑ (περί νέων βάσεων και περί… δημιουργίας ενός… ΝΑΤΟ των Βαλκανίων ως αντιστάθμισμα της συμφωνίας των Πρεσπών) ενώ η εφημερίδα επιμένει στην πληροφορία περί του τηλεφωνήματος.

Πέντε χρόνια τώρα όμως η εφημερίδα αυτή που διάκειται φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει αόκνως ΟΛΕΣ τα επιλογές του, δεν βρήκε μια λέξη να γράψει για τον διώκτη του Τύπου υπουργό. Για τις δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων και εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, με στόχο τη φίμωση τους. Για τις στοχευμένες μηνύσεις κατά δημοσιογράφων των οποίων δεν αντέχει την κριτική. Για τη δημόσια διαπόμπευση τους από το βήμα της Βουλής (ακόμη και αυτό της ΔΕΘ), τα άθλια ψέματα, τις «κατασκευές», τις λασπολογίες, τις επιχειρήσεις ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής εξόντωσης τους. Λέξη. Σιωπή.

Πολύ απλά γιατί αφορούσαν τους «άλλους». Που εκτός από τον Καμμένο, έχουν την κακή συνήθεια να κρίνουν και να ελέγχουν την εξουσία την οποία τώρα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το 2013 όταν συνελήφθην μετά από μήνυση Καμμένου, στα Γιάννενα, παρουσία του παιδιού μου στο ξενοδοχείο όπου διαμέναμε, η «Εφ.Συν» που τώρα νιώθει στο πετσί της – και αυτή – τι εστί Καμμένος, σιώπησε. Ηχηρά. Γιατί απλά ήμουν από τους «άλλους» και όχι από τους «δικούς μας».

Αλλά προ δυο – τριών εβδομάδων έσπευσε να μου «αφιερώσει» δυο ολόκληρες σελίδες και το κύριο άρθρο της για να (υπο)στηρίξει τον Καραμανλή και τους «καραμανλικούς» όπως ο Καμμένος. Με μια μνημειώδη, ελεεινή. Ρατσιστκού χαρακτήρα επιθετικότητα εις βάρος μου. Τέτοιας έντασης και τέτοιου περιεχομένου, που ούτε οι εφημερίδες της Δεξιάς δεν αποτόλμησαν…

Και να που ήρθε η σειρά τους. Έδωσαν βάση στην «πληροφόρηση» από τα υπόγεια του Μαξίμου και ιδού η συνέχεια: Ο Καμμένος που κανάκευαν τόσα χρόνια, επειδή ως «αξιόπιστος» (!!) κυβερνητικός εταίρος, έφερε για πρώτη φορά την Αριστερά στην εξουσία, μόλις ένιωσε ότι πλήττεται από δημοσιεύματα τους, τους έβαλε μπροστά στον ανεμιστήρα και ύστερα πήρε το φτυάρι και άρχισε να φτυαρίζει λάσπη! Τους έμπλεξε με τον Σόρος και τα δις που μοιράζει, ύποπτα κέντρα που τους χρηματοδοτούν, τράπεζες που τους δανειοδοτούν και ότι άλλο τέλος πάντων μπορεί να επινοήσει στο πλαίσιο της γενικής αρχής που έχει: πως ότι τον αφορά και δεν του αρέσει είναι το αποτέλεσμα μιας συνομωσίας στην οποία μετέχουν απαραίτητα καπιταλιστές, εγχώριοι διαπλεκόμενοι και μίσθαρνα όργανα τους που αντιστρατεύονται αυτήν τη σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής.

Εν κατακλείδι, λεβέντες μου της «Εφ.Συν» welcome to the club, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ήπειρο…

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ