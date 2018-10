«Εγκληματική» ενέργεια από Σέρχιο Ράμος που πατάει τον Στέρλινγκ (Video)

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της κριτικής για μια αντιαθλητική ενέργειά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ισπανίας με την Αγγλία.

Αυτή τη φορά ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός δεν κατηγορείται για κάποια αγκωνιά, αλλά για το εσκεμμένο πάτημα στον πεσμένο Ραχίμ Στέρλινγκ, στο οποίο τη... σκαπούλαρε χωρίς να αποβληθεί. Τα αγγλικά Μέσα κατηγορούν τον Ράμος για «βρώμικο» παιχνίδι, με τον κεντρικό αμυντικό της Ρεάλ να βρίσκεται εκ νέου στο στόχαστρο...

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENG pic.twitter.com/QIjvjHDDBU