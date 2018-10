Όλι Χέρμπερτ: Πέθανε στα 44 του χρόνια ο κιθαρίστας των «All That Remains»

Ο Όλι Χέρμπερτ, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας της αμερικανικής heavy metal μπάντας All That Remains πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 44 ετών.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στον λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Στην ανάρτηση, το συγκρότημα, γνωστό για τα τραγούδια του, Two Weeks και What if I Was Nothing, αναφέρει ότι τα μέλη του είναι συντετριμμένα από την απώλεια του Όλι Χέρμπερτ.

Η αιτία του θανάτου του Χέρμπερτ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

"Ο Όλι ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος κιθαρίστας και συνθέτης τραγουδιών που καθόρισε το Rock και Metal στα βορειανατολικά ΗΠΑ. Η επιρροή του σε αυτά τα είδη μουσικής και στη ζωή μας θα συνεχιστεί για πάντα. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Το συγκρότημα και η οικογένεια σας ζητούν να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους και να θυμάστε τον Όλι, τιμώντας τη σπουδαία μουσική που έγραφε" αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ