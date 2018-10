Δείτε πώς είναι σήμερα το παχουλό αγόρι από την Matilda που είχε φάει όλο το κέικ σοκολάτας (Photo/Video) 

Όλοι θα θυμάστε την ταινία «Η Ματίλντα» όπου ένα εξάχρονο κορίτσι με θαυμαστή νοημοσύνη και άλλα χαρίσματα, μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον ηλιθίων, ενώ παράλληλα στο σχολείο αντιμετωπίζει την κακία και τρέλα της αυταρχικής διευθύντριας.

Όπως όλοι θα θυμάστε και τη σκηνή με το αγοράκι που τρώει ένα ολόκληρο κέικ σοκολάτας γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τον τιμωρήσει η διευθύντριά του.

Είκοσι δύο χρόνια μετά, τι κάνει αλήθεια ο νεαρός λιχούδης;

Ο Jimmy Karz είχε μετά το Μatilda έναν μικρό ρόλο στην ταινία The Wedding Singer με τους Adam Sandler και Drew Barrymore πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει οριστικά τον κόσμο της υποκριτικής.

I’m so proud of Jimmy Karz (AKA Bruce Bogtrotter from Matilda) bc he had the most astonishing glo up and he deserves the world pic.twitter.com/r4ZrD2uZi7