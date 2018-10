Deutschland ’86: η συνέχεια της βραβευμένης κατασκοπικής σειράς από τη Γερμανία κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Πολυαναμενόμενες νέες σειρές και βραβευμένες ταινίες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα σε Α΄προβολή στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή η κατασκοπική σειρά Deutschland ’86, συνέχεια της βραβευμένης γερμανικής σειράς Deutschland ’83, η οποία μας μεταφέρει στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας (HVA) και στη ζωή του πράκτορα Martin Rauch (Jonas Nay) και των συναδέλφων του (Τετάρτη 24/10, 23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η δραματική ταινία Ομίχλη τον Αύγουστο (Fog in August), η οποία αφηγείται την ιστορία του Ερνστ, ενός 13χρονου τσιγγανικής καταγωγής (Πέμπτη 25/10, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Παράλληλα, πρεμιέρα κάνουν στο κανάλι η ταινία τρόμου Ένα ήσυχο μέρος (A Quiet Place) με τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό Έμιλυ Μπλάντ και τον πολυβραβευμένο Τζον Κραζίνσκι (Κυριακή 21/10, 21.00, ζώνη Blockbuster), καθώς και η περιπέτεια Ματωμένο Χρήμα (Misfortune) με τον Τζον Κιούζακ (Δευτέρα 22/10, 21.00, ζώνη Action). Το Σάββατο 20/10, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ Προβολή τις ταινίες Γατο... συμμορία: Η αρχή (Top Cat Begins) (18.45, ζώνη Family) και την ταινία Γατοξόρκι (Lino) (21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ταινίας Megan Leavey, η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας πεζοναύτη και της σχέσης που έχει αναπτύξει με τον εκπαιδευμένο σκύλο της (Τετάρτη 24/10, 22.00, ζώνη Ladies First). Οι φαν του θρίλερ θα παρακολουθήσουν σε Α’ Προβολή το θρίλερ Mom and Dad με τον Νίκολας Κέιτζ και την Σέλμα Μπλέρ (Παρασκευή 19/10, 22.00).

Στο κανάλι Village HD ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ταινίας Άγνωστοι (Complete Unknown) με την βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιό Ρέιτσελ Βάις και τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό Μάικλ Σάνον (Παρασκευή 19/10, 21:00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από την Πέμπτη 25/10 οι φαν της περιπέτειας θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση το blockbuster της Marvel, Ant-Man and the Wasp με τον Πολ Ραντ και την Εβαντζελίν Λίλι.

Deutschland ’86– Νέα Επεισόδια

Στη συνέχεια του φινάλε του Deutschland ’83, η σειρά ακολουθεί τον Martin Rauch, τη θεία του Lenora και τους συναδέλφους τους στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας. Εξορισμένος στην Αφρική για τις αμαρτίες του το 1983, ο Martin αποστέλλεται τώρα πίσω στο πεδίο της μάχης. Σκοτεινές συμφωνίες και μια επικίνδυνη αποστολή τον οδηγούν στη Νότιο Αφρική, την Αγκόλα, τη Λιβύη, το Παρίσι, το Δυτικό Βερολίνο και τελικά πίσω στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση (Τετάρτη 24/10, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Ομίχλη τον Αύγουστο (Fog in August) - Α’ Προβολή

Το 1942 ο 13χρονος τσιγγανικής καταγωγής, Ερνστ, μεταφέρεται σε ένα ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το οποίο στην πραγματικότητα εξυπηρετεί το μυστικό πρόγραμμα ευθανασίας των Ναζί. (Πέμπτη 25/10, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Megan Leavey - Α’ Προβολή

Όταν μετατίθεται στην μονάδα K9 μετά από μια πειθαρχική ακρόαση, η νεαρή πεζοναύτης Megan Leavey δένεται με έναν ιδιαίτερα επιθετικό σκύλο, και της δίνεται η ευκαιρία να τον εκπαιδεύσει. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ολοκλήρωσαν περισσότερες από 100 αποστολές, μέχρι που μια έκρηξη τους τραυματίζει σοβαρά, θέτοντας την μοίρα τους σε κίνδυνο. (Τετάρτη 24/10, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).

Ένα ήσυχο μέρος (A Quiet Place) - Α’ Προβολή

Μια πενταμελής οικογένεια ζει σε ένα ήσυχο και απομονωμένο αγρόκτημα στο δάσος, όπου ζουν τέρατα, τα οποία επιτίθενται σε όποιον κάνει θόρυβο. Η οικογένεια προκειμένου να επιβιώσει χρησιμοποιεί τη γλώσσα των κωφαλάλων, καθώς τα τέρατα εάν δεν μπορούν να σε ακούσουν, δεν μπορούν να σε κυνηγήσουν. Όμως τελικά ο ήχος έρχεται από ένα μικρό ολέθριο λάθος (Κυριακή 21/10, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).